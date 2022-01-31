Последнее обновление: 31.01.2022 13:27

Минздрав Беларуси обещает разобраться с очередями в поликлиниках Минска

Минздрав Беларуси признал многочасовые очереди в поликлиники и амбулатории Минска и пообещал в ближайшее время разобраться с логистикой работы учреждений.

«Сегодня утром в разных районах Минска горожане собрались в большие очереди в поликлинике, надеясь попасть к врачу. Многие жалуются на высокую температуру, кашель, боли в горле и мышечную слабость. Дозвониться во многие медучреждения также сложно», - констатировала на брифинге первый замминистра здравоохранения РБ Елена Кроткова.

«Ожидаемо, что очереди в поликлиниках образовались в понедельник утром – многие не пошли к врачу в выходные дни. Часть людей пришли сделать тесты амбулаторно – в связи с тем, что у них дома есть болеющие родственники. В ближайшее время все вопросы по логистике работы амбулаторно-поликлинического звена будут решены», - заверила она.

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