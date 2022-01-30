Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 740988 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 января 2022 года выросло до 740988 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6039 человек

Выздоровели и выписаны 732012 (+2249) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6039 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2249 человек (5,53% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11691404 (+43184) теста на коронавирус.