Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 734078 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 января 2022 года выросло до 734078 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5992 человек

Выздоровели и выписаны 725935 (+1833) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5992 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1974 человека (5,56% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11571634 (+35747) тест на коронавирус.