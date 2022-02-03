Минздрав Беларуси «без паники» переводит работу поликлиник на семидневный режим

Минздрав Беларуси, который все предвидел и правильно спрогнозировал, и у которого все под контролем, включая коронавирус, пошел на экстренную меру и переводит поликлиники на семидневный режим работы.

«Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Начиная с ближайших выходных - 5 и 6 февраля - прием пациентов в поликлиниках (включая и осмотр на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно», - говорится в сообщении ведомства.

Экстренное решение принято в связи с «подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ ) и коронавирусной инфекцией (COVID-19)…», - поясняет ведомство.

Семидневный режим работы для поликлиник будет действовать «до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске».

Ранее, Минздрав РБ дал поликлиникам указание принимать тесты на антитела к коронавирусу, сделанные гражданами самостоятельно.