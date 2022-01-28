США призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных

Власти США сохранят санкционную политику в отношении режима Лукашенко до тех пор, пока в Беларуси не прекратятся репрессии и не будут освобождены все политические заключенные.

Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в четверг в связи с тем, что число политзаключенных в Беларуси превысило 1000 человек.

"С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, включая безоговорочное освобождение всех политических заключенных", - заявил Блинкен.

«Режим Лукашенко сейчас удерживает более 1000 политзаключенных. Белорусы, представляющие все слои общества, были арестованы и заключены под стражу лишь потому, что мирно воспользовались своими правами на свободу выражения мнений и собраний в ответ на фальсификацию выборов и злоупотребления режима Лукашенко. Десятки тысяч невиновных белорусов также побывали за решеткой до и после cфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года», - сказано в заявлении.

«Соединенные Штаты вновь призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных, признавая это необходимым шагом для выхода Беларуси из политического кризиса. Мы продолжим добиваться справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности. Мы призываем Беларусь выполнять свои обязательства в качестве государства-участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и свои международно-правовые обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод. Мы поддерживаем народ Беларуси, стремящийся к будущему, основанному на верховенстве закона и подотчетном демократическом правительстве», - заявил Блинкен.