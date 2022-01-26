Последнее обновление: 26.01.2022 11:46

Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35С

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России осуществляют перебазирование в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, практические действия в рамках учений "Союзная решимость - 2022" пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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