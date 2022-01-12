Сальдо внешней торговли Беларуси за 11 месяцев 2021 года выросло до $4 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 11 месяцев 2021 года составил $85,088 млрд. и вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Импорт за отчетный период составил $40,555 млрд. и вырос на 29,5%, экспорт достиг $44,533 млрд. и вырос на 33,7%, говорится в отчете Нацбанка Беларуси.

В результате положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами достигло $3,978 млрд.

Вместе с тем, положительное сальдо обеспечено исключительно услугами, поскольку во внешней торговле товарами по-прежнему сохраняется отрицательное сальдо.

Внешнеторговый оборот товаров за январь-ноябрь вырос на 34,9% до $70,767 млрд. Экспорт товаров вырос на 38,5% до $35,323 млрд, импорт - на 31,4% до $35,443 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами составило $120 млн.

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 17,6% до $14,321 млрд. Экспорт услуг вырос на 17,7% до $9,21 млрд, импорт - на 17,3% до $5,111 млрд. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило $4,098 млрд.