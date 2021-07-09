Последнее обновление: 09.07.2021 12:09

В Беларуси внесены поправки в условия осуществления внешнеторговой деятельности

Белорусские власти внесли поправки в законодательство, регулирующее правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности.

"… 8 июля [подписан] указ №265 "Об изменении указов президента Республики Беларусь", которым совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Документ принят в целях приведения законодательных актов в соответствие с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 30 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

В частности, уточнена терминология, а целое приложение к указу посвящено теме, на какие внешнеторговые операции не распространяется статистическое декларирование.

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