Нацбанк РБ: Упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров

С 9 июля 2021 г. в связи с вступлением в силу новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и указа №265 от 8 июля 2021 года упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка РБ.

В частности, отменяются предельные сроки завершения внешнеторговых операций: согласно закону сроки исполнения обязательств устанавливаются на договорной основе (по соглашению сторон) с учетом экономической целесообразности.

Указом № 265 также установлено, что обязанность резидентов обеспечить завершение внешнеторговых операций в сроки, установленные в соответствии с действующим до 9 июля 2021 года законодательством, не распространяется на внешнеторговые операции, сроки завершения которых истекают в период с 21 июня по 8 июля 2021 года.

«Таким образом, по внешнеторговым операциям, сроки завершения которых истекают в этот период, резидентам не требуется получения разрешения Национального банка на продление этих сроков», - отмечается в документе.

Начиная с 9 июля 2021 г. не требуется обращаться в Национальный банк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций.

Также с 9 июля 2021 г. не применяются в работе выданные Национальным банком разрешения на продление сроков завершения внешнеторговых операций. Сроки репатриации по договорам, предусматривающим экспорт (импорт), в том числе по которым сроки завершения внешнеторговых операций были продлены разрешениями Национального банка, определяются резидентами исходя из условий этих договоров в соответствии с требованиями закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и главы 3 Инструкции о проведении валютных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 31 мая 2021 г. № 147.

Исходя из требований Закона №226-З и Указа № 265, по договорам, по которым сроки исполнения обязательств нерезидентов наступили до вступления в силу Закона № 226-З, в целях определения сроков репатриации в качестве даты исполнения нерезидентом его обязательств следует рассматривать 9 июля 2021 г. Поскольку максимальный период, необходимый для осуществления банками, Банком развития, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, не может превышать 30 календарных дней (за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций), по таким договорам резидентам следует обеспечить зачисление валютной выручки на свои счета в банках Республики Беларусь не позднее 8 августа 2021 г.

В противном случае в эти же сроки резидентам необходимо принять иные меры, на период осуществления которых сроки репатриации будут продлеваться (внести изменения в установленные договором сроки исполнения обязательств нерезидентов или обеспечить наличие оснований для продления сроков репатриации, указанных в пункте 6 статьи 19 Закона № 226-З).

По договорам, сроки исполнения обязательств нерезидента по которым наступают начиная с 9 июля 2021 г., в целях определения сроков репатриации используются сроки исполнения обязательств нерезидентов согласно этим договорам. При этом подход к продлению сроков репатриации используется аналогичный вышеизложенному.