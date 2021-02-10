Внешняя торговля Беларуси в 2020 году упала на 14,36% при положительном сальдо

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 12 месяцев 2020 года составил $72.2417 млрд. и снизился на 14.36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $37.082 млрд. и снизился на 11.66%, импорт - $35.1597 млрд. при снижении на 17.03%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 12 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $1 922.3 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $403.0 млн.

Объем внешней торговли товарами за 12 месяцев 2020 года составил $58.4826 млрд. и снизился на 15.07% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $28.2569 млрд. и снизился на 12.61%, импорт - $30.2257 млрд. при снижении на 17.25%.

Сальдо внешней торговли товарами за 12 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $1 968.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $4 192.7 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 12 месяцев 2020 года составил $13.7591 млрд. и снизился на 11.20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $8.8251 млрд. и снизился на 8.47%, импорт - $4.934 млрд. при снижении на 15.69%.

Сальдо внешней торговли услугами за 12 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $3 891.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $3 789.7 млн.

В декабре 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.6955 млрд. и увеличился на 15.99% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в декабре вырос на 12.79% и составил $3.849 млрд., импорт вырос на 19.38% до $3.8465 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в декабре 2020 года сложилось положительным и составило $2.5 млн. По отношению к ноябрю текущего года ($190.3 млн.) в декабре сальдо ухудшилось на $187.8 млн. или 98.69%.

Внешняя торговля товарами в декабре 2020 года составила $6.156 млрд. и выросла на 13.80% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в декабре вырос на 8.87% и составил $2.8741 млрд., импорт вырос на 18.50% до $3.2819 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в декабре 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $407.8 млн. По отношению к ноябрю текущего года (минус $129.6 млн.) в декабре сальдо ухудшилось на $278.2 млн. или в 2.15 раза.

Внешняя торговля услугами в декабре 2020 года составила $1.5395 млрд. и выросла на 25.68% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в декабре вырос на 26.22% и составил $0.9749 млрд., импорт вырос на 24.77% до $0.5646 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в декабре 2020 года сложилось положительным и составило $410.3 млн. По отношению к ноябрю текущего года ($319.9 млн.) в декабре сальдо улучшилось на $90.4 млн. или 22.03%.