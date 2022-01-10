Лукашенко доложил генсеку Компартии Китая об операции ОДКБ в Казахстане

Лукашенко сегодня созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином якобы по случаю скорого юбилея 30-летие установления дипломатических отношений.

Однако, понятно, что главной темой стали отнюдь не поздравления, а ситуация в Казахстане и новые проекты за счет китайского финансирования.

«[Стороны] обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.

«… предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов», - также сказано в сообщении.

Лукашенко воспользовался возможностью и попросил у китайского друга еще вакцины против коронавируса.

«Затронули … темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, а также сотрудничества в гуманитарной сфере», - отмечается в сообщении.