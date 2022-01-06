Отвергающий переговоры Лукашенко призвал протестующих в Казахстане… к переговорам

Отвергающий на протяжении полутора лет какие-либо переговоры с оппозицией и лидерами протеста Лукашенко призвал протестующих в Казахстане к переговорам с президентом Токаевым.

"Я хочу просто обратиться от белорусов к этим, их бандитами кто-то называет, разные там люди, протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - заявил сегодня Лукашенко.

Переговорный процесс между сторонами в Казахстане Лукашенко предлагает начать с покаяния перед военными.

"Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства", - добавил несговорчивый пенсионер.

Он также подхватил запущенную (вполне возможно, что с подачи самого Лукашенко) Токаевым реальность, что за протестами в Казахстане стоят внешние силы.

"Для нас это урок. Еще один урок», - сказал Лукашенко, отнюдь не имея в виду несостоявшиеся переговоры с белорусской оппозицией

«В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси", - уточнил Лукашенко.