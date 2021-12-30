Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 697600 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 декабря 2021 года выросло до 697600 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 5561 человека.

Выздоровели и выписаны 690505 (+1615) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5561 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1380 человека (5,97% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11022249 (+23089) тестов на коронавирус.