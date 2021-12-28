Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 694727 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 декабря 2021 года выросло до 694727 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5528 человек

Выздоровели и выписаны 687191 (+423) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5528 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 501 человека (13,53% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10971567 (+3703) тестов на коронавирус.