Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 693584 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 декабря 2021 года выросло до 693584 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5499 человек

Выздоровели и выписаны 686275 (+1236) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5499 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 983 человека (4,63% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10959782 (+21188) теста на коронавирус.