Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 683172 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 декабря 2021 года выросло до 683172 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5371 человека.

Выздоровели и выписаны 674634 (+1805) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5371 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1655 человек (5,94% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10784597 (+27844) тестов на коронавирус.