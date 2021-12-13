Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 675734 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 декабря 2021 года выросло до 675734 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 5289 человек.

Выздоровели и выписаны 666249 (+817) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1011 человека (7,29% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10685725 (+13870) тестов на коронавирус.