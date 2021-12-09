Последнее обновление: 09.12.2021 17:10

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 669631 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 декабря 2021 года выросло до 669631 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5227 человек.

Выздоровели и выписаны 659224 (+2115) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1738 человек (6,6% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10600869 (+26322) тестов на коронавирус.

Более 3811000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3038000 прошли полный курс вакцинации.

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