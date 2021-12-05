Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 663813 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 декабря 2021 года выросло до 663813 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5162 человек.

Выздоровели и выписаны 652874 (+2297) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5162 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1757 человек (7,48% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10525190 (+23492) тестов на коронавирус.