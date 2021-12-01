Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 656510 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 декабря 2021 года выросло до 656510 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5098 человек.

Выздоровели и выписаны 643786 (+2216) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5098 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1792 человека (4,59% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10425536 (+39016) тестов на коронавирус.