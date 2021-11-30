Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 654718 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 ноября 2021 года выросло до 654718 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5081 человека.

Выздоровели и выписаны 641570 (+1438) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1395 человек (25,94% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10386520 (+5377) тестов на коронавирус.