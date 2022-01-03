Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 701699 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 января 2022 года выросло до 701699 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5624 человек.

Выздоровели и выписаны 695154 (+309) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5624 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 507 человек (9,85% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11083769 (+5145) тестов на коронавирус.