Последнее обновление: 25.12.2021 15:12

Глава ОБСЕ призвала освободить всех политзаключенных в Беларуси

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу назвала "ужасными новостями" решение Верховного суда Беларуси по делу Марии Колесниковой и Максима Знака и призвала освободить всех политзаключенных.

"Ужасные новости из Верховного суда Беларуси по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Все 953 политических заключенных должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека", - заявила она в Twitter.

ВС Беларуси в пятницу не удовлетворил жалобы на приговор членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку, приговоренных к 11 и 10 годам лишения свободы.



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