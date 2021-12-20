Последнее обновление: 20.12.2021 10:12

ЕАБР ждет замедления экономики Беларуси до 2,1% по итогам года

Евразийский банк развития ждет замедления роста ВВП Беларуси до 2,1% по итогам 2022 года, говорится в еженедельном комментарии банка.

Как сообщалось, рост ВВП Беларуси за 11 месяцев замедлился до 2,3% (2,4% за январь-октябрь).

«Основной вклад в изменение годового роста ВВП в ноябре в сравнении с октябрем внесли обрабатывающая промышленность и торговля. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают рост белорусской экономики на 2,1% по итогам текущего года», - говорится в комментарии банка.

«В результате по итогам IV квартала 2021 г. объем белорусского ВВП с устранением сезонности может на 0,3–0,5% превысить уровень допандемийного IV квартала 2019 года», - не исключают эксперты ЕАБР.

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