Власти Беларуси рассчитывают на 2,9% рост ВВП в 2022 году

Белорусские власти на данном этапе планируют рост ВВП в 2022 году на уровне 2,9%, сообщил сегодня министр экономики Александр Червяков.

"В следующем году мы планируем достичь темпов роста экономики на уровне порядка 102,9%. Это программный уровень, и мы стараемся идти в этом фарватере", - сказал Александр Червяков, которого цитирует БелТА.

Накануне, ЕАБР озвучил прогноз роста ВВП в Беларуси в 222 году на уровне 2,2%. Аналитики S&P и вовсе прочат экономике Беларуси падение в 22 году на уровне 0,7%.

Министр также сообщил, что в планах на будущий год значится рост экспорта до $46 млрд.

"Одна из наших задач на следующий год - нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется увеличить до $46 млрд при положительном сальдо более $2 млрд", - сообщил Червяков.

Несмотря на внушительный прогноз роста ВВП и оптимистичный прогноз итогов внешней торговли проект бюджета на 2022 год предусматривает дефицитом в объеме 2,9-3 млрд. рублей.

"К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП. Это примерно Br2,9-3 млрд", - сообщил в свою очередь министр финансов Юрий Селиверстов.