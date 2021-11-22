ЕАБР указывает на замедление роста обрабатывающей промышленности Беларуси

Экономика Беларуси по итогам 10 месяцев текущего года выросла на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года за счет поддержки со стороны сектора информации и связи, говорится в комментарии Евразийского банка развития.

«Динамика обрабатывающей промышленности и прочих секторов сферы услуг в октябре ослабла. Это может быть связано с постепенным ослаблением импульса для экспорта после прохождения пика восстановления внешнего спроса, а также с влиянием очередной волны пандемии в Беларуси», - отмечают эксперты банка.

По оценкам аналитиков ЕАБР, объем ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному уровню, по III кварталу в целом — превышал на 0,5–1%.