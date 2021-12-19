В парламенте Молдовы появится депутатская группа «За демократическую Беларусь»

Представитель Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько завершил рабочий визит в Молдову.

Итогом встречи в Комитете по международным делам парламента Молдовы стал запуск процесса создания депутатской группы «За демократическую Беларусь», сообщает пресс-служба Тихановской.

«Группе быть, и это главный итог нашей встречи в Комитете по международным делам Парламента Молдовы. Могу сказать, что в Кишиневе у нас есть надежные друзья и партнёры», - заявил Анатолий Лебедько.

Он стал первым представителем демсил, которого официально принимали в парламенте Молдовы