Венесуэла и Беларусь установили двустороннее авиасообщение

Находящиеся под санкциями Венесуэла и Беларусь подписали соглашение об установлении авиасообщения между странами, сообщил страдающий дефицитом легитимности правитель Венесуэлы Николас Мадуро.

"Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Беларусью и Венесуэлой. Беларусь через Венесуэлу установит сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Беларусь получит сообщение с миром", - сказал Мадуро в ходе заседания венесуэльско-белорусской комиссии.

Договоренность достигнута в рамках поездки Виктора Шеймана в Венесуэлу.

В ходе заседания комиссии были также подписаны "документы о сотрудничестве в области производства продуктов питания, торговли, нефтехимии и восстановления работы завода по производству грузовиков и сельскохозяйственных машин".