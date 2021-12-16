Менее половины беларусов поддерживают какие-либо инициативы Лукашенко

Лишь около 44% белорусов поддерживают инициативы Лукашенко по сохранению суверенитета и независимости страны.

Такие данные социсследования публикует БелТА.

Инициативы властей по поддержке многодетных семей поддерживают лишь 38,7% проголосовавших, в жилищной политике - 31,8%, в укреплении обороноспособности страны - 27,6%.

За интеграцию Беларуси с Россией в рамках Союзного государства высказалась лишь четверть опрошенных - 24,8%, патриотическое воспитание молодежи положительно воспринимают - 23,6%, реформу пенсионной системы поддерживают 17,3%.