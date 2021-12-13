A1 Telekom Austria опровергает утечку данных клиентов на фоне ареста сотрудника в Минске

A1 Telekom Austria Group на фоне ареста пресс-секретаря белорусского офиса Николая Бределева, заявила, что казанный сотрудник не имел технического доступа к персональным данным, но проведет внутреннюю корпоративную проверку.

«В настоящее время нам не известно о каких-либо судебных процессах, в частности против A1 Беларусь, поэтому мы нам известно об обвинениях только из неофициальных каналов», - сказал в воскресенье представитель A1 Telekom Austria Group в Вене, отвечая на вопрос Австрийского агентства печати (APA).

Он подчеркнул, что доступ к данным клиентов строго регулируется и регистрируется индивидуально, а должность Бределева не предполагает технического доступа. Тем не менее, по его словам, начата расширенная внутренняя проверка.

Пресс-секретарь компании А1 Николая Бределев был задержан 10 декабря, о чем стало известно из опубликованного в неофициальном телеграм-канале ГУБОПиК видео с «признаниями». Провластные telegram-каналы обвинили Бределева в сливе данных о клиентах компании, назвав А1 «компанией-террористом».

Представитель A1 Telekom Austria Group также сообщил, что белорусские власти до настоящего времени не смогли указать характер и масштаб утечки данных, а со стороны официальных органов не инициирована проверка систем и процессов A1 Беларусь.