Советник президента Литвы призвала решить проблему с санкциями США против "Беларуськалия"

Литва имела достаточно времени, чтобы понять, как с наименьшими потерями реализовать введенные США санкции в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий".

Литовские компании и правительство должны объединиться и разрешить сложившуюся ситуацию, считает советник президента республики Аста Скайсгирите, передает ТАСС.

По ее мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию должны взять на себя компании и правительство, но, с другой стороны, "не следует тыкать пальцами, лучше решать ситуацию".

"Было бы неправильно пытаться указывать пальцем на министров, нам нужно объединиться и посмотреть, как разрешить ситуацию, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы союзники были довольны и чтобы наши потери были меньшими", - указала она.

Скайсгирите напомнила, что санкции США в отношении "Беларуськалия" были приняты достаточно давно, чтобы к моменту вступления их в силу 8 декабря у всех было время подготовиться и выяснить, как их реализовать с наименьшим ущербом.

"Это головная боль для правительства Литвы, и следует надеяться, что были предприняты все возможные действия для смягчения последствий, потому что время для подготовки было, и вся эта нынешняя шумиха по поводу того, что они якобы не выполняются, - это очень плохо", - отметила она.