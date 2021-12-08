Последнее обновление: 08.12.2021 09:38

Лукашенко предоставил гражданство 448 гражданам Украины

Лукашенко указом №480 от 7 декабря 2021 года предоставил гражданство Беларуси 448 граждан Украины.

Ранее, аналогичным указом гражданство РБ было предоставлено 248 гражданам Украины.

«Это лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений Лукашенко, которые были даны во время "Большого разговора" - встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что подразделения по гражданству и миграции МВД оформили решения о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины.

«В целом после "Большого разговора" около 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами», - сказано в сообщении.



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