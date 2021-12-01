ГУБОПиК арестовал 11 человек "за циничные комментарии о погибших российских десантниках"

ГУБОПиК МВД Беларуси установлены более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих Российской Федерации.

«Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов. В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые… Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается», - также сказано в сообщении.