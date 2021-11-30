Лукашенко хочет вернуть ядерное оружие в Беларусь

Если США разместят в Польше вывезенное из ФРГ ядерное оружие, то Лукашенко предложит Путину разместить российское ядерное оружие в Беларуси

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», - заявил Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос в интервью гендиректору РИА Новости Владимиру Киселеву.

«Какое ядерное оружие?», - осторожно спросил Киселев.

«Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно вот при таком соприкосновении. Мы, я же не зря сказал, мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин, извините, ничего не разрушил, все сараи (речь идет о объектах на местах дислокации стратегического ядерного оружия СССР в Белорусской ССР – ред.) стоят на месте», - ответил Лукашенко.