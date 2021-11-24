Новое правительство ФРГ грозит режиму Лукашенко расширением санкций

Германия будет выступать за расширение санкций против властей Беларуси, если режим в Минске не изменит свою политику.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили в среду социал-демократы, либералы и "зеленые" - партии, представляющие следующее правительство ФРГ.

"Мы стоим на стороне граждан Беларуси и поддерживаем их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права, требуем безоговорочного освобождения всех политзаключенных. Российское вмешательство в пользу Лукашенко неприемлемо. Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам", - говорится в соглашении, полный текст которого распространила газета Die Welt, передает ТАСС.