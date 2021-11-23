Канцлер Австрии разочарован отсутствием прогресса в налаживании диалога в Беларуси

Канцлер Австрии Александер Шалленберг в понедельник заявил Светлане Тихановской, что разочарован отсутствием прогресса в налаживании диалога между гражданским обществом и властями этой страны.

Об этом Шалленберг сказал на пресс-конференции в Вене по итогам международной конференции по Беларуси, которая была организована австрийским МИД, передает ТАСС.

"Обращаясь к тебе, Светлана, я должен сказать прямо. Разочаровывает и отрезвляет, как мало мы достигли прогресса с момента нашей последней встречи. Но ты знаешь, что Австрия говорила со всеми сторонами перед этой конференцией. Мы продолжим это делать, мы продолжим взаимодействовать с гражданским обществом в Белоруссии, со всеми значимыми силами в стране и вокруг нее", - отметил Шалленберг.

Он также заверил Тихановскую, что Австрия продолжит бороться за преобразование Беларуси в демократическое государство.