Последнее обновление: 23.11.2021 13:13

В Беларуси подписан указ о комиссии по борьбе с терроризмом

Лукашенко 22 ноября подписал Указ № 450 "О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом" «в целях дальнейшего и комплексного совершенствования деятельности по защите конституционного строя».

«В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020 - 2021 годах», - говорится в официальном комментарии к документу.

Указом утверждено положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, в котором определены ее задачи, функции, состав и отдельные вопросы функционирования.

Текст документа пока не опубликован.



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