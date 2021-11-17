Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 632887 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 ноября 2021 года выросло до 632887 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4888 человек.

Выздоровели и выписаны 614098 (+2894) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4888 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1862 человека (4,18% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10107334 (+44545) тестов на коронавирус.

Более 3234000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2524000 прошли полный курс вакцинации.