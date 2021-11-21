Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 640206 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 ноября 2021 года выросло до 640206 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4948 человек.

Выздоровели и выписаны 624878 (+2803) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4948 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1804 человек (7,23% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10209023 (+24942) теста на коронавирус.