Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 631025 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 ноября 2021 года выросло до 631025 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 4875 человек.

Выздоровели и выписаны 611204 (+1961) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4875 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1754 человека (21,5% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10062789 (+8157) тестов на коронавирус.