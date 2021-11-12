Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 623682 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 ноября 2021 года выросло до 623682 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4820 человек.

Выздоровели и выписаны 602070 (+2577) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1993 человека (6,29% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9984551 (+31700) тест на коронавирус.