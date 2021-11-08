Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 615814 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 ноября 2021 года выросло до 615814 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4758 человек.

Выздоровели и выписаны 591786 (+1524) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4758 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1887 человек (9,4% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9867401 (+20080) тест на коронавирус.