Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 608031 человека

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 ноября 2021 года выросло до 608031 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4686 человек.

Выздоровели и выписаны 582469 (+2444) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4696 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1998 человек (5,83% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9746840 (+34260) тестов на коронавирус.