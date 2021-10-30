Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 598183 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 октября 2021 года выросло до 598183 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 4614 человек.

Выздоровели и выписаны 571346 (+2158) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4614 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1992 человек (5,28% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9593750 (+37713) тестов на коронавирус.