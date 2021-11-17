Последнее обновление: 17.11.2021 13:37

Польша обвинила власти Беларуси в крупном взломе почтовых ящиков

Масштабный взлом польских почтовых ящиков, включая правительственные, был проведен в июне из Беларуси.

"Есть подтверждение международных аналитиков, большой отчет о том, что кибернетическая атака, которая среди прочего касалась взлома десятков почтовых ящиков, в том числе ящика министра [руководителя канцелярии главы правительства Польши Михала] Дворчика, была проведена из Беларуси", - заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Это был первый этап попытки дестабилизации", - указал он, подчеркнув, что текущий кризис на границе - это следующий этап, передает ТАСС.

Ранее власти Польши утверждали, что имевшие место в июне хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Тогда Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши выяснили, что в списке взломанных было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или функционирующих на польских сервисах электронной почты. Пользователи более 100 аккаунтов из этого списка - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, местные власти.



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