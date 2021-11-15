Глава ЕК призвала Москву повлиять на Лукашенко ради сохранения добрых отношений с ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву повлиять на режим в Беларуси в вопросе притока мигрантов в Европу.

Об этом она заявила в понедельник, выступая на экономической конференции газеты Süddeutsche Zeitung.

"На мой взгляд, очень хорошо, что канцлер с ее большим опытом и в свете поддержания ею многолетних отношений с президентом Путиным здесь оказывает поддержку. Президент Путин, несомненно, имеет влияние на Лукашенко", - считает фон дер Ляйен.

"И, я думаю, очень важно, если он сейчас окажет это влияние. Это покажут ближайшие недели", - сказала она. "Ведь для президента Путина еще важнее это в более широком контексте - с точки зрения улучшения отношений с нами. Здесь нам важно видеть, что он действительно пустит в ход свое влияние", - утверждала председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен возложила ответственность за происходящее на власти в Минске и напомнила, что в понедельник будут приняты новые санкции против Белоруссии. "Это будет пятая волна [санкций]", - сказала она, подчеркнув, что авиакомпании были предупреждены о возможности введения против них ограничений ЕС в случае содействия перевозке нелегальных мигрантов через Беларусь.

"Мы быстры и решительны. Это не двусторонняя проблема Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, но проблема ЕС и Беларуси. И это не миграционная проблема, а попытка автократического режима, используя людей, дестабилизировать своих демократических соседей. Это не удастся", - заявила фон дер Ляйен.