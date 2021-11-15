Польша намерена в первом полугодии 2022 года отгородиться забором от Беларуси

Власти Польши намерены завершить строительство нового ограждения на границе с Беларусью в первом полугодии 2022 года.

Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель главы МВД республики Мачей Вонсик, передает ТАСС.

"Мы хотим закончить этот проект в первом полугодии будущего года", - сказал он, не назвав других деталей. По его словам, власти решили воздерживаться от передачи точной информации, пока не будут подписаны договоры.

Забор обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны. Строительство должно начаться к началу декабря.

Общая протяженность границы страны с Беларусью составляет 418 км.