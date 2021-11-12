Власти Беларуси объявили экстремистскими очередную партию сообществ в соцсетях

Белорусские власти объявили экстремистской информационную продукцию очередной партии телеграм-каналов и чатов в других соцсетях, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

В частности, экстремистской объявлена информационная продукция telegram-каналов «Бел Ультра Радикалы БУР Кiлеры Карнiкi Каты Кiднэпiнг», "Жодино для Жизни", Telegram «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», «ОСР», «ВСЕ НАРУШЕНИЯ! Chat» и telegram-чатов «Чат.СсылокНеЖать.МодераНет. EкусиОппонента. УбейЕгоКлавой», "Новополоцк 7 микрорайон чат".

Также, экстремистской признана информационная продукция страниц интернет-сообщества «Навiны Вiлейкi» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».