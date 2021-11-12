Последнее обновление: 12.11.2021 14:35

Песков не стал комментировать заявления Лукашенко о переброске оружия мигрантам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Александра Лукашенко о попытках перебросить оружие мигрантам, скопившимся на белорусско-польской границе.

Намедни Лукашенко заявил о попытках переброски оружия и боеприпасов с Донбасса в лагерь мигрантов, а также сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Пескову задали вопрос, действительно ли был подобный разговор, и что может быть предпринято в такой ситуации. "Я это без комментариев оставляю", - ответил представитель Кремля, передает ТАСС.

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