Франция готова к усилению санкций против режима Лукашенко

Франция готова рассмотреть вопрос об усилении мер санкций против режима Лукашенко в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

Об этом во вторник на брифинге сообщил представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Мы солидарны с Польшей <...>, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков", - отметили в ведомстве, отмечая, что власти Беларуси "подпитывают миграционный трафик для дестабилизации Евросоюза".

"Франция стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готова рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику", - подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что эта тема будет рассмотрена на совещании министров иностранных дел ЕС 15 ноября.